Sulle pagine odierne de La Nazione si parla del ds viola Daniele Pradè, diventato un punto di riferimento per tutta la Fiorentina. Proprio il ds, in questo momento, tiene i fili di tutti i rapporti, con staff e giocatori, cercando di stare vicino ai ragazzi e consigliarli in questo momento difficile. Il ds, inoltre, è in stretto contatto con Ribery, Badelj e Pezzella, i leader del gruppo, per cercare di continuare a motivare lo spogliatoio.