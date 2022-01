Nella giornata di presentazione del nuovo acquisto viola, Krzysztof Piatek, parla Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina: "Siamo tutti molto contenti di essere qui e di presentarvi Kris. In questi giorni ci sono state tantissime voci su Isco, ma noi non sappiamo neanche chi siano gli agenti. E’ un calciatore fortissimo, ma non siamo su di lui. Siamo stati bravi e rapidi a completare la rosa con i due giocatori che servivano. Tutto quello che faremo da qui al 31 gennaio sarà accontentare o cercare di accontentare i giocatori che sono scontenti del proprio minutaggio. E’ capitata l’opportunità di prendere Piatek fin dal periodo prefestivo, lui era in Italia e abbiamo avuto modo di parlare. Siamo contenti, aveva altre situazioni ma ha scelto noi”.