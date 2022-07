Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha spiegato in conferenza stampa i motivi della mancata chiusura dell'affare Grillitsch: "Lo abbiamo seguito tanto e poteva essere un'opportunità a parametro zero. Ci siamo visti coi suoi agenti e dico che non ci sono piaciuti discorsi come quelli del pagamento al papà. Non va bene. Così decidiamo con chi lavorare o meno. E in questo momento vi dico che siamo una società molto ambita dagli agenti e vi dico perché: siamo sempre tra i primi nei pagamenti, perché il conteggio è su base annua e noi paghiamo tutti a venti giorni da fine fattura. Non si proroga né ridiscute un pagamento da noi, il 20 del mese arrivano gli stipendi a tutti".