Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della società in occasione del Grand Opening del Viola Park:



"Che l'asticella si sarebbe alzata lo sapevamo, le finali devono essere il nostro obiettivo e dobbiamo diventare competitivi. Dobbiamo diventare più cinici e potremo diventare anche vincenti. Noi siamo un outsider, se qualcuno perde colpi dobbiamo farci trovare pronti. Ci aspettiamo gol dai nostri attaccanti, ma se segnano gli altri va bene uguale. Nzola è potente, Beltran ha grandi qualità, ha bisogno di ambientamento e ci farà divertire. Gonzalez non ha un prezzo, abbiamo rifiutato 45 milioni. Ora ci sta dando tanto ed è un calciatore determinante come pochi altri"