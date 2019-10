Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha analizzato così a Radio Bruno Toscana la sconfitta di questa sera contro la Lazio: "Dispiace perché abbiamo perso per un intervento dubbio all'ultimo minuto. La Lazio è una squadra forte con calciatori che giocano insieme da cinque anni, ma la Fiorentina non ha demeritato e abbiamo avuto anche noi le nostre possibilità. Abbiamo perso per un episodio. L'arbitro doveva andare a rivedere l'azione del 2-1. Ora ci aspettano tante partite ravvicinate e questo è il momento di quelli che hanno giocato meno, spero che possano dare il massimo. Oggi siamo amareggiati perché volevamo continuare la serie di risultati positivi".



Caceres e Lirola?

"In un paio di giorni sapremo come stanno, ma non giocheranno col Sassuolo".



Ribery arrabbiato?

"Se è arrabbiato mi fa piacere perché un grande campione, vuole sempre rimanere in campo. Noi quest'anno dobbiamo costruire, con calma e con il lavoro diventeremo anche noi una squadra competitiva da Europa".