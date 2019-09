Daniele Pradè ha parlato prima della presentazione di Caceres:



"A Roma mi ha detto di no, a Firenze la prima volta mi ha detto di no, alla Samp mi ha detto di no, finalmente ci sono riuscito. Gli voglio bene, anche fuori dal campo. A lui ho chiesto una sola cosa, di farmi crescere i giovani che lui ha dentro la squadra. Adesso è l'esempio di professionalità, deve trasmettere a tutti esperienza. Ha un anno di contratto più l'opzione per il secondo. Lui deve fare un percorso lungo qui con noi."