Daniele Prade, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato prima della presentazione di Aleksandr Kokorin:



“Siamo molto contenti presentarvi Kokorin. Un giocatore che avevamo già cercato in precedenza, ma il ragazzo si è sempre dimostrato sensibile e attento per venire alla Fiorentina. Per la sua duttilità offensiva e le sue qualità abbiamo pensato che sia il calciatore giusto per completarci. Ringrazio Commisso che ci ha aiutato a completare questa operazione.



MERCATO - "Il nostro mercato è chiuso, dovevamo accontentare alcuni giocatori che dovevano partire e lo abbiamo fatto. Siamo soddisfatti dei giocatori che sono arrivati, era ciò che ci serviva. Adesso è solo il campo che ci giudicherà".



CONTRATTO - "Ho sempre detto che il mio contratto è l'ultimo dei problemi. Saranno Barone ed il presidente a giudicarmi, per me non è un problema avere un contratto in scadenza. La Fiorentina è pronta anche per il futuro, stiamo lavorando anche in quel senso"