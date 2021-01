Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro il Torino: "Pulgar ai granata? Non ce l'hanno mai chiesto. Kokorin? E’ un’idea che nasce da questa estate. E’ un giocatore dalle grandi qualità tecniche e che adesso deve adattarsi ad una nuova realtà. Questa è la sua chance e deve giocarcela al 100%”.



Sul futuro di Ribery: "E’ il nostro simbolo. Quello che vorrà fare in futuro ce lo dirà ma non è questo il momento opportuno. Ne parleremo in momenti più sereni. Kouamé? Vogliamo puntare su Christian. Arriva da un infortunio importante e quando rientri in campo ha un picco di prestazioni e poi un calo. Adesso sta bene e può dare un contributo importante alla squadra