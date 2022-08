Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sulla Cremonese:



"Koaume è stato devastante, sono contentissimo per lui: ragazzo serio che mette l'anima in campo, ha fatto un ritiro eccezionale. Dobbiamo valutare bene insieme a lui il suo futuro. Ha fatto una grande gara, di sostanza. Il fatto di andare all'estero gli ha fatto molto bene".



AMBIZIONI - "Il presidente Commisso è ambizioso, Joe Barone è ambizioso. Entrambi te lo trasmettono. Siamo una squadra divertente, piacevole da vedere, continuiamo su questa strada. L'obiettivo è vincere più partite possibili. Commisso a fine partita era distrutto, non è riuscito neanche ad andare dalla squadra per quanto era stanco. Se cominciano così sarà dura arrivare a fine stagione. Complimenti ai ragazzi e al mister, una partenza che ci voleva in vista della gara di giovedì. Ci teniamo tantissimo alla coppa, faremo di tutto per fare benissimo".