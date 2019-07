Il ds della Fiorentina Daniele Pradè parla a margine della presentazione dei calendari della Serie A 2019/20: "Abbiamo le idee chiare, ora iniziamo. Lirola? È un giocatore che ci piace, ma non posso dire che è il colpo più vicino perché c'è ancora una bella distanza. Stiamo lavorando, ma stiamo lavorando anche su altri calciatori nello stesso ruolo, che ci piacciono. Abbiamo parecchie alternative. Pezzella rimane alla Fiorentina. Borja Valero? Non è cambiato nulla. Simeone interessa al Sassuolo? No, non ce l'hanno chiesto, resta con noi. Boateng? È un giocatore che ci piace, adesso sta alla sua testa capire quello che vuole fare. Se vuole tornare all'Eintracht o sceglie di restare in Italia. Ha le caratteristiche giuste per quello che ci piace. Mai chiesto Khedira. Come riportare il sorriso a Chiesa? Giocando a calcio, è la cosa più importante che deve fare. Ribery? Sarebbe bello, ma penso non sia proponibile. Chiesa ha capito l'importanza del progetto Fiorentina? Ho detto che Commisso vuole tenere Chiesa, far vedere che è una proprietà forte e seria e Federico rientra nei programmi della proprietà. A me e all'allenatore sta farlo tornare con il sorriso. Tonali assolutamente no, Demme piace".