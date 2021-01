Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, parla al sito ufficiale del club viola dopo il pari con il Bologna: "Siamo partiti bene, abbiamo preso preso il palo dopo tre minuti e siamo partiti con la voglia di vincerla ma il Bologna è una buona squadra che gioca insieme da qualche anno. La cosa positiva è che anche oggi non abbiamo preso gol, la squadra si sta trovando a livello di meccanismi e sta bene a livello fisico, visto che nel finale c'eravamo solo noi. Adesso si tornerà in campo fra tre giorni, una partita importante contro una squadra forte come la Lazio. C'è stato un atteggiamento positivo di una squadra che sta prendendo consapevolezza: dobbiamo trovare un'identità e portarla avanti".