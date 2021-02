, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Kevin Malcuit: “Siamo contenti di avere con noi Malcuit, ci porta rapidità e caratteristiche diverse, sono sicuro che farà bene. L’abbiamo voluto insieme all’allenatore, e ora impareremo a conoscerci meglio e decidere insieme cosa fare in futuro”.“Sono due calciatori già disponibili, che devono solo trovare la miglior condizione fisica, ma non ci vuole molto tempo. L’operazione Kokorin interessa sia il presente che il futuro, è un attaccante con qualità che in rosa non avevamo, ha caratteristiche diverse sia da Vlahovic che da Kouame. Malcuit sarà presto al 100%. Sono due operazioni che volevamo e che abbiamo scelto a tavolino con l’allenatore”.“L’anno scorso dovevamo riparare a determinate situazioni, in questa stagione invece siamo molto competitivi individualmente. Non abbiamo espresso quello che valiamo e abbiamo riscosso meno di quello che volevamo. I nostri giocatori, presi a uno a uno, sono forti. Ci possiamo puntare per il futuro. Lirola lo abbiamo mandato a giocare perché ce lo chiedeva, come Duncan e Cutrone. Non c’è niente in questo mercato che volevamo fare e non siamo riusciti a fare”.“Abbiamo deciso di puntare su un terzo portiere capace di far crescere, anche dal punto di visto umano, Dragowski e Terracciano”.“Stiamo parlando e sicuramente sono situazioni che continueremo a monitorare. Il gruppo però deve essere concentrato sul campo adesso, perché dobbiamo fare risultati”.“Sia io che Barone abbiamo già parlato con tutti i giocatori che hanno esigenze di rinnovo di contratto. Ripeto che in questo momento per noi conta il campo, poi ci sarà il momento dei rinnovi”.