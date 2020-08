Sulle pagine di La Repubblica, si torna a parlare dell'interesse della Fiorentina per Lucas Torreira. L’operazione secondo il quotidiano non è facile ma potrebbe andare in porto per diverse opzioni. In primis dopo due stagioni l’uruguaiano è fortemente voglioso di tornare in Italia: ha ancora un contratto lungo (2023) e “solo” 24 anni. Per lui 89 presenze e 4 centri in Premier, con tanto di FA Cup alzata quest’anno.

A migliorare la situazione l’interesse della Fiorentina, decisamente forte. Pradè vuole provare a regalare al giocatore un ingaggio molto simile a quello che percepisce ai Gunners: questo rende l’accordo più vicino.

Infine, la concorrenza, che sembra essersi defilata con forza. Su Torreira c’era l’Atletico Madrid, che sembra aver virato su altri obiettivi, il Torino ha abbandonato la pista, mentre il Milan attende le scelte di Bennacer.