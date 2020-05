Nonostante il Cies, dopo uno studio sui prezzi dei giocatori e quanto si svaluteranno, ha mostrato come la il valore della rosa della Fiorentina passerà da 343 milioni a 244 milioni, la dirigenza non ha alcuna intenzione di svendere i proprio giocatori. Parlando di Federico Chiesa, come riporta il Corriere Fiorentino​, Pradè non lo svaluta, 70 milioni prendere o lasciare, forse anche di più. Quasi nessuno può permettersi una cifra simile adesso, e questa è la forza della Fiorentina, tra le poche società in grado di comprare nel prossimo mercato.