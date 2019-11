Alla Fiorentina servono gol e un giocatore già a gennaio capace di rendere “esistente” il mercato di Pradè. E uno dei nomi che non ha mai smesso di seguire è quello di Domenico Berardi. Il Sassuolo ha sempre fato muro attorno al suo talento, ma non è un mistero che piaccia ai viola e possa esserci già un ritorno di fiamma a gennaio. Come scrive La Nazione, Pradè infatti è intenzionato a tornare all’attacco per il mancino, proponendo agli emiliani un’operazione sulla base del prestito con riscatto, non obbligatorio.