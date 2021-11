Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, parla al sito ufficiale della Viola dopo la vittoria sulla Samp: “Questo campo fa la differenza per noi. Oggi i tifosi sono stati incredibili, dopo essere passati in svantaggio hanno capito che stavamo giocando solo noi. Alla prima azione abbiamo preso gol su calcio d'angolo, potevamo abbatterci e invece sono stati bravi i ragazzi ed il mister. Abbiamo fatto una grande partita, adesso dobbiamo essere bravi a dare continuità a quello che facciamo. Dobbiamo prendere una mentalità vincente, è il prossimo step da fare perché la squadra si esprime e gioca. Oggi avevamo Castrovilli infortunato, Nico Gonzalez con un problema al polpaccio, Pulgar fuori, Nastasic fuori”.





SU CALLEJON - “Voglio fare i miei complimenti personali a Callejon. Ha passato dei momenti difficilissimi: quest'anno ci sta dando tanto, sia dentro al campo che nel gruppo. E' un professionista esemplare, sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Ha un'energia positiva incredibile, sono veramente felice per lui. Il fatto di non aver ancora segnato e di non essere stato determinante la sentiva anche su se stesso, la critica rimane addosso a tutti quanti. E' motivo di crescita ma anche di sofferenza”.