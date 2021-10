Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato così la vittoria viola col Cagliari ai canali ufficiali della società:



"Abbiamo passato una settimana difficile ma eravamo sereni. Conosciamo il nostro obiettivo: creare un'identità. Oggi siamo una squadra. Serve pazienza sia nei risultati che per il futuro. Crediamo in Italiano e nel suo lavoro. Giocare con il Franchi pieno è un vantaggio che ci è mancato molto. Siamo difficili da affrontare in casa, anche se abbiamo perso due sfide. Già il primo tempo potevamo aver chiuso la partita. Il pubblico ha applaudito dall'inizio. Vogliamo ritrovare empatia con la città. Abbiamo una buonissima classifica. Non abbiamo un obiettivo ben preciso, dobbiamo migliorarci sempre. 'Uniti' è la parola d'ordine. Nessuno si aspettava la sconfitta in Laguna, ma in Serie A le gare sono tutte difficili. La settimana è stata particolare, sembrava tutto in discussione. Oggi la Fiorentina è stata, non dico perfetta, ma dominante. Questo ci deve dare fiducia. Complimenti a tutti, anche a chi di solito gioca meno e ha dato il suo grande apporto".