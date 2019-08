Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko con il Napoli: "C'è rammarico per il risultato, ma c'è la soddisfazione di essere divertenti. Volevamo ripartire da una squadra giovane con identità precisa, con giocatori importanti. Abbiamo fatto i primi 25' dove sembravamo una squadra di Premier League, ma sono molto contento per i nostri giovani".



SUGLI ARBITRI - "Non ha senso fare polemiche alla prima giornata: Massa è un grande arbitro, così come Valeri al var. Mi hanno dato spiegazioni tecniche, mi fido di loro. Sono fiducioso per il nostro futuro".



SUI GIOVANI - "Castrovilli si sta ancora formando, ma è un calciatore moderno. Si inserisce, è bravissimo in copertura. Abbiamo preso due esperti come Badelj e Pulgar".



SU RAFINHA - "Ci piace, ma dire che l'abbiamo preso è troppo. Ci saranno tanti movimenti, dovremo essere pronti. La priorità è capire cosa succede a sinistra, in base a Biraghi. Completeremo poi con un altro difensore e cercheremo un altro esterno".



SU COMMISSO - "E' una proprietà straniera, ma dal dna italiano. Non è venuto per fare business, vuole fare un centro sportivo. Cerchiamo sostanza per Firenze e per l'Italia. E' un presidente vulcanico, dà amore e passione, è molto attaccato ai suoi dipendenti".