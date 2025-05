Fiorentina, Pradé: "Sfida di altissimo livello, gli arbitri no. La sconfitta ci dia la motivazione per il Betis"

Getty Images

, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola al termine del match perso 1-0 contro la Roma: "Ci è mancato solo il goal. Svilar ha fatto delle parate incredibili. Siamo stati poco lucidi là davanti ed è un peccato perché abbiamo fatto al prestazione. Siamo diventati squadra.. Però andiamo a casa con un pugno di mosche".

COSA SERVE PER RIBALTARE IL BETIS? - "Quello che abbiamo fatto oggi. Cuore, forza, tenacia e tecnica. Abbiamo tutto per fare bene. Abbiamo parlato alla squadra, abbiamo detto ai ragazzi di essere fiduciosi. Dobbiamo continuare e non deprimerci. Questa sconfitta è pesante, può determinare tanto, ma ci deve dare la spinta".