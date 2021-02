Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai social viola dopo la sconfitta contro l'Udinese:



"Sono incazzatissimo, una gara che non dovevamo perdere, anzi, il pareggio ci andava stretto. Su una disattenzione abbiamo preso gol e torniamo a casa con grande amarezza. Mi dispiace per i tifosi e per il presidente. Ora dobbiamo combattere punto per punto, partita dopo partita ed arrivare al più presto alla salvezza. Ora abbiamo una gara difficilissima contro la Roma e uno scontro diretto col Parma. Dobbiamo ripartire con l'incazzatura giusto, spero che i giocatori abbiano la stessa arrabbiatura della società. In campo ci vanno loro, ed è difficile dare anche un commento tecnico nel complesso. Prendere gol così all'ultimo non ti dà neanche l'opportunità di reagire. Torniamo a casa con grande amarezza"