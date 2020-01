Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in occasione del rinnovo di contratto di Riccardo Sottil: "Siamo molto felici, perché un altro giovane giocatore forte ha sposato il nostro progetto. Ha rinnovato fino al 2024, con opzione fino al 2025. Questo rinnovo è stato fortemente voluto anche dal presidente Commisso, e siamo molto felici. Vogliamo costruire il nostro zoccolo duro con i nostri giovani, che stiamo cercando di coltivare. Tantissime squadre vogliono Sottil, ma ora non vogliamo privarcene neanche per sei mesi, anche se da qui alla fine del mercato monitoriamo tutto".



MERCATO - "Cutrone è la dimostrazione che vogliamo migliorarci in ogni reparto. Sappiamo che a centrocampo, a livello numerico, ci serve un giocatore, così come in difesa. Continuo a dire che prendere tanto per prendere non ha senso, vogliamo giocatori che possano rinforzarci ora e nel futuro. L’ultima settimana di mercato è quella che determina tutte le operazioni. Stiamo diventando una società appetibile per tanti giocatori, grazie alla nostra crescita".



USCITE - “Zurkowski è un calciatore giovane, con grande attitudine al lavoro e alla corsa. Dobbiamo prendere la giusta scelta su di lui, perché è una risorsa. Pedro è arrivato qui con un grande deficit muscolare, lo abbiamo aspettato quattro mesi, poi è arrivato il Flamengo, e per i brasiliani è sempre un richiamo irresistibile. Possiamo dire che è un fallimento tecnico, ma dal punto di vista economico è una buona trattativa, e se tornerà ad essere un top noi potremo riprenderlo.”