La Fiorentina è già decisamente proiettata verso il mercato invernale, con la rosa che verrà sicuramente rinforzata con alcune pedine di livello, soprattutto nei ruoli dove la coperta è più corta, come il centrocampo e l’attacco. Sono tanti i nomi che la dirigenza viola sta seguendo da vicino, anche se Daniele Pradè sta cercando dei profili specifici, capaci di reggere la pressione dell’ambiente viola o che magari già abbiano vestito la maglia della Fiorentina, come fu per Milan Badelj, perché alla rosa gigliata servono elementi carismatici, che possano rinforzare uno spogliatoio molto giovane.



KALINIC - Per rinforzare l’attacco, quindi, il d.s. viola ha pensato subito a Nikola Kalinic. Il centravanti croato ha vissuto senza dubbio la miglior parentesi della sua carriera con la maglia viola, sotto la gestione di Paulo Sousa, e fu proprio Pradè a sceglierlo. In vista di gennaio, il ritorno di Kalinic sta diventando più che un’idea, visto che il croato non sta trovando spazio nella Roma, con Fonseca che gli preferisce sempre altri tipi di giocatori, e Petrachi che sta seguendo Andrea Petagna come vice Dzeko.



TRATTATIVA- Kalinic è sotto contratto con l’Atletico Madrid ed è proprio con la squadra di Simeone che la Fiorentina sta pensando di intavolare una trattativa, sulla base del prestito per sei mesi, con le parti pronte a sedersi al tavolo in estate, in caso di esperienza positiva, per la cessione definitiva del ragazzo. Pradè sta pensando fortemente a Kalinic perché vede in lui la chioccia perfetta per Dusan Vlahovic. Andrà tenuto conto tuttavia della possibile reazione della piazza, che nell'estate 2017 non digerì particolarmente l'atteggiamento del ragazzo, che puntò i piedi pur di approdare al Milan.