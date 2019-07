Nel 2012 Daniele Pradè aveva fatto un tentativo per portare alla Fiorentina un giovane Ergys Kace, salvo poi desistere. Adesso che il DS è tornato al timone, si torna a parlare del nazionale albanese in ottica viola: il portale balcanico Shqiperia.ch rivela che l’unico impedimento relativo al 26enne potrebbe essere la volontà dell’allenatore Ferrera di trattenerlo, ma non è escluso un accordo per gennaio.