Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina ha parlato dopo la gara contro l'Inter in zona mista:



"Sono felice per i tifosi, il presidente, i ragazzi e Montella. Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. La squadra ha dimostrato che ci siamo, che siamo forti. Speriamo che sia un punto di ripartenza. E’ ossigeno puro per noi. Questo punto ci ridà energia e consapevolezza. So quanto soffre il presidente e come sta un allenatore in queste condizioni. Vlahovic? Ho vigli gli agenti ieri, tante squadre lo cercano. Abbiamo detto che non si muove da qui. Eysseric è entrato bene in campo, si è allenato bene in questi mesi. La Roma? Contro la Spal ha dimostrato di essere forte. Dovremo giocare come oggi. Chiesa? Ha preso due botte importanti, uno alla caviglia e uno al piede. Mercato? Ci guarderemo intorno, vedremo che opportunità ci saranno, numericamente non siamo a posto, qualcosa cercheremo. Saremo vigili, sappiamo che qualcosa manca. Abbiamo fatto la squadra in 50 giorni, non meritiamo questa classifica. Questo ci impone di andare a vedere quello che c’è."