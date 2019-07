Ancora da sistemare la situazione legata a Jordan Veretout, la Fiorentina inizia a muoversi alla ricerca di nuove pedine da inserire nella linea mediana. Dopo i tanti nomi fatti, da Bennacer a Biglia, sembra che Daniele Pradè abbia un nuovo obbiettivo in cima alla lista delle preferenze. Come riporta Sportitalia, infatti, il dirigente viola sta provando ad inserirsi con forza per Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell'Udinese, seguito anche da Inter e Napoli.