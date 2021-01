Cesare Prandelli ha commentato così la sconfitta della sua Fiorentina contro la Lazio a DAZN: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione sotto molti punti di vista secondo me, ma abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere, su nostre ingenuità. Ma la prestazione è quella di una squadra che ha giocato senza paura e che voleva fare bene contro grande squadra come è la Lazio. Bilanci? Non li dobbiamo fare perché ora rigiochiamo tra tre giorni, ci sono tutti scontri diretti, cerchiamo di fare sempre risultato come oggi, con la voglia di aggredire alto l'avversario e la Lazio nonostante giochi la Champions non ci ha dato grossi problemi. Ribery? Ha avuto un blocco della rotula. Ingresso di Kouamé con Vlahovic meglio? Quando si decide di giocare con due punte si verticalizza su di loro senza costruire, non si può pensare di iniziare così ma il calcio è anche questo, però diventi prevedibile. Kouamé è entrato bene, ma abbiamo perso. Callejon incompatibile con modulo? Questa è la strada tracciata e se troviamo solidità con difesa a tre, il centrocampo deve avere certe caratteristiche e vanno fatte riflessioni. Mercato? io vorrei valorizzare i giocatori che ho, poi sul mercato se riusciremo ad avere giocatori con certe caratteristiche