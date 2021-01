allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli:“Sinceramente le prime impressioni, ieri, erano di una sconfitta per il calcio italiano e per tutti coloro che vogliono investire. Credo sia una follia italiana, non so come i responsabili abbiano preso certe decisioni. La cosa più importante, però, è che Commisso non perda la sua voglia ed il suo entusiasmo, perché sarebbe un autogol gravissimo”.“La squadra non deve essere condizionata da niente, stiamo facendo tutto il possibile per dimostrare che stiamo costruendo qualcosa di importante per il futuro. Vorrei vedere lo spirito propositivo e la voglia di superare i limiti della squadra. Se proviamo a ripartire velocemente aumentiamo la consapevolezza di poter fare la partita”.“Con un personaggio che ha la volontà di costruire molto per la Fiorentina, che è un valore aggiunto, i fiorentini non devono far altro che stare vicini alla squadra, cercando di non essere indelicati ed irrispettosi verso il presidente. Io sono convinto che Commisso può essere un innovatore per il calcio italiano, anche se chiaramente anche lui deve capire che in Italia si vive in maniera esasperata ogni cosa”.“La presenza della proprietà è molto importante per tutta la società. Quando non c’è Rocco, ci sono comunque Joe Barone e Daniele Pradè, ma quando c’è il presidente i giocatori sanno di dover dare qualcosa in più. Ieri ha seguito l’allenamento dalla tribunetta, e i giocatori hanno fatto un grande allenamento, sapendo di essere osservati. Per noi è un valore aggiunto, spero possa rimanere il più a lungo possibile”.“Dobbiamo vedere l’ultimo allenamento, ma non posso confermare la completa guarigione di tutti”.“Ho sempre speso belle parole per lui, perché è un ragazzo che vuole sempre lavorare tanto. Si può considerare un attaccante moderno, può fare la punta centrale in profondità, ma può essere importante anche sugli esterni. Lui è una seconda punta che può fare gol però”.“Una squadra che è insieme da molto tempo, si conoscono bene e hanno una grande qualità tecnica. Il nostro pericolo è quello di abbassarci troppo, che ci scoprirebbe a troppi pericoli. Gattuso è stato bravissimo a recuperare Lozano".“Lucas può giocare in ogni ruolo della difesa a tre o anche a quattro, per me è un titolare. Quando vedi un giocatore che si allena al massimo tutti i giorni, per un allenatore è una carica di energia straordinaria. Lui come Igor, per me sono dei titolari, anche non giocando qualche partita”.“Vediamo chi posso recuperare, ho l’obbligo di esaltare le qualità dei miei giocatori. Il nostro sistema di gioco va letto bene, per non creare una frattura tra fase offensiva e difensiva, ma dobbiamo mettere un occhio importante sui giocatori di talento della nostra rosa”.