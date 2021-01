L'allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha commentato a Sky Sport il pareggio col Torino: "Difficile commentare gli ultimi minuti, eravamo in vantaggio ma in nove è tutto complicato. Ringrazio i miei giocatori perché hanno lottato e tenuto, e con una grande prestazione stavano per portare i tre punti a casa. Le paure vanno via quando il gruppo sa che deve fare sacrifici e poi raccoglierli, ci sono episodi che hanno condizionato la gara ma sono soddisfatto. I due rossi? Se do un giudizio è di parte e non ho mai commentato l'arbitraggio. Non inizio adesso".