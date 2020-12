, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima prima della sfida contro l’Atalanta, partendo dal ricordo di Paolo Rossi: "Per me è stato un amico vero, sincero e leale. Una persona straordinaria, con grandissima sensibilità. Il mio ricordo più bello di lui è la felicità che gli ho visto negli occhi quando ha scoperto di essere diventato papà. Noi amici saremo sempre a disposizione della sua famiglia, gli saremo vicini”."Affrontiamo una delle squadre più forti d’Italia, fisica e tatticamente all’avanguardia. Dobbiamo partire con l’idea di non essere la vittima sacrificale. Ho sempre sostenuto che anche le grandi squadre non sono perfette, dobbiamo essere bravi e lucidi a sfruttare i momenti di difficoltà che ci saranno durante la partita. Dobbiamo essere sfacciati, perché ci saranno momenti per fare male all’Atalanta. Ci sono alcune similitudini con il mio primo ciclo alla Fiorentina, con una programmazione a lungo termine"."Il gol all’ultimo secondo è la dimostrazione che questa squadra vuole cambiare, un’iniezione di fiducia e riscatto. Se avessimo perso quella partita sarebbe stato davvero brutto, non l’avremmo meritato e avevamo tanto da recriminare. Ho fatto vedere alla squadra l’esultanza che ha avuto tutta la Fiorentina, non solo i giocatori, perché i ragazzi devono sapere di non essere soli"."Penso che non solo Ribery, ma tutta la squadra avrebbe bisogno di sentire la fiducia ed il calore dei tifosi. Franck ha sempre vissuto su grandi palcoscenici, e forse soffre la mancanza del pubblico. Siamo tutti con lui”."Doveva essere in campo già dalla prima sfida contro il Benevento, è un titolare per me. Ha tempi di gioco, qualità, può giocare in tanti ruoli. Per me è una risorsa”.“L’Atalanta è partita molto prima delle altre sotto il punto di vista delle infrastrutture. Ha un centro sportivo all’avanguardia, è questo è sicuramente molto importante. Le strutture nel calcio di oggi fa la differenza”.“Alcuni giocatori forse hanno qualche problema a livello fisico o anagrafico, ma sono giocatori di caratura internazionale, di grande qualità, che possono sempre fare la giocata. Josè adesso può essere criticato, ma con il Genoa ha dato due palle gol”.“Credo che Barone abbia capito perfettamente queste dinamiche, e credo che stia diventando in poco tempo un grande dirigente. In questi mesi ha dimostrato di essere pronto, oltre ad essere un riferimento per noi. Il presidente viene da una cultura diversa, e dobbiamo rispettarlo”.“Fino a ieri ha fatto lavoro di recupero, abbiamo però uno staffi di fisioterapisti eccellente, il migliore con cui abbia lavorato. Castrovilli è tornato in gruppo, sta bene, è disponibile”.