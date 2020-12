, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo:“La realtà in questo momento è questa, non ci dobbiamo vergognare di dover lavorare e lottare. Difendersi è una cosa saggia, voglio che la squadra si renda conto di essere in una situazione molto delicata. Il primo obbiettivo è non subire, pensare di ribaltare una situazione in poco tempo è sbagliato. I giocatori sanno che potranno uscire da questo momento solo stando uniti, e domani vedremo una Fiorentina diversa dalle ultime”“La società l’ha proposto e io l’ho condiviso in pieno, insieme ai giocatori. Tutti sanno di essere in una situazione delicata, convinti che qualche ora in più ci aiuterà a cambiare registro da domani”.“In questo momento abbiamo bisogno di tutti, sia i giocatori esperti che quelli mentalmente liberi. Non è una questione di nomi, nella partita precedente non ci sono stati giudizi positivi. Giochiamo ogni 3 giorni, non possiamo usare la stessa formazione, ma dobbiamo avere fisicità. Affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, palleggiano e hanno idee di gioco. Dovremo tirare fuori tutta l’energia possibile, essere squadra in ogni frangete e contrastarli con attenzione tattica e irruenza fisica”.“Abbiamo recuperato tutti tranne Duncan, che ha ancora un leggero fastidio muscolare”.“Dobbiamo voltare pagina rispetto alla gara di Bergamo, ci assumiamo tutta la responsabilità. Dobbiamo avere mentalità e atteggiamento completamente diverso, contro l’Atalanta non siamo riusciti a tenere palla. In questi giorni i leader si sono esposti, ci sono state risposte da uomini, e voglio vedere una squadra con gli attributi”.“Allenando si capiscono tutte le difficoltà, che ci sono, ma in questo momento dobbiamo puntare sugli uomini. Tutti devono capire la situazione, ho disponibilità da parte dei ragazzi, dobbiamo pensare alla nostra realtà. Nella storia ci sono state retrocessioni anche con i grandi campioni, ma dobbiamo calarci nella situazione, renderci conto che è una situazione difficile, e ne usciremo tutti”.“Non ho paura, domani la squadra avrà una reazione forte, con la volontà di superare tutte le difficoltà. Dobbiamo stare attenti, perché la squadra che affronteremo è di grande qualità dal punto di vista tecnico. Non potremo avere reazioni di pancia, ma lavorare come una squadra”.