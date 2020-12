Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli commenta in conferenza stampa il pareggio con il Sassuolo: "Il gol di Vlahovic? Sono felice per lui perché è un ragazzo giovane che sta provando a dimostrare il suo valore: credo molto in Dusan. Oggi abbiamo avuto una grande reazione, questo vuol dire che abbiamo qualcosa dentro e dobbiamo esprimerlo sempre. La difesa a tre? In testa la squadra aveva le sue conoscenze, non volevo dare alcun alibi: la difesa a tre o quattro è un falso problema ma la prestazione è stata buona. Ho avuto le risposte caratteriali che mi aspettavo. Bonaventura? Se non è stato il migliore in campo ci è andato vicino: non ha mai perso palla, ha provato sempre gli inserimenti. Kouame? Gli ho tirato le orecchie, quando sei fresco devi sempre andare a pressare. Il mancato secondo giallo su Locatelli? E’ una scelta che va accettata: il quarto uomo mi ha dato una spiegazione tecnica. Amrabat centrale ancora? Se riusciamo a disciplinarlo un po’, è un calciatore di grande spessore ma lui vuole sempre attaccare gli spazi quando ha la palla", riporta FirenzeViola.it.