Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli si presenta ai microfoni di Sky dopo il ko con l'Udinese: “Partita molto equilibrata, due squadre che hanno concesso poco: non si voleva perdere, forse ci è mancata un po’ di attenzione e concentrazione a tre minuti dalla fine. Nelle ultime tre trasferte abbiamo raccolto poco ma le prestazioni ci sono state”.



Era una gara da 0-0, ma c’è stato un errore individuale.

“Ci stanno gli errori. Dobbiamo pensare a mercoledì senza perdere la convinzione di far bene. Potevamo salire meglio sul cross del gol, purtroppo c’è stato un errore ma ci sta. Avevamo coperto bene l’area, era un cross facile da leggere e purtroppo l’abbiamo pagata cara”.



Cosa vi siete detti in spogliatoio a fine partita?

“L’allenatore non si deve sfogare, ma analizzare e andare avanti. Milenkovic era il primo dispiaciuto, devi dargli coraggio e tutti insieme dobbiamo imparare a leggere meglio le situazioni. O sali più in fretta, o marchi meglio: purtroppo nel calcio ci sta sbagliare”.