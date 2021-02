Al termine del ko contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina,, ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo avuto una buona reazione al primo svantaggio. Poi, quando abbiamo preso il secondo gol, ci siamo aperti troppo. Dobbiamo riconoscere la forza di una squadra che ha tecnica, fisicità e profondità. Porto a casa la buona reazione, con un po' di fortuna potevamo pareggiare, ma la vittoria dell'Inter è meritata. Abbiamo sbagliato spesso le uscite, troppo palla addosso: sul primo gol non siamo riusciti a uscire dall'area"."Le scelte sono state obbligatorie. Pulgar sta vivendo un momento particolare, dopo il Covid ha avuto un momento di tristezza, ma è normale. Sono ragazzi giovani, lontani dalla famiglia, vivono con problematiche questo momento difficile. Eysseric ha fatto una buona partita, Borja ha dato qualità, poi con le due punte abbiamo cercato di osare un po' di più. Ciò che porto a casa è l'ottima reazione dopo il gol, ma dobbiamo anche dare merito agli avversari, non possiamo sempre cercare colpe"."Dipende tutto da noi. Se sappiamo i nostri limiti, possiamo davvero fare buone partite. E' un campionato strano, dove spesso prepari la partita ma devi fare cambi per tanti motivi. Siamo una squadra nata in un certo modo, metterla a posto non è facile, ma abbiamo disputato ottime partite. Dobbiamo dimenticare in fretta questa partita, settimana prossima c'è uno scontro diretto, dobbiamo salvarci"."La proprietà ha voglia di investire e programmare, i tifosi dovrebbero essere molto orgogliosi. Quando avremo un centro sportivo così faremo anche scelte importanti".