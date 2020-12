Dopo la vittoria per 3-0 contro la Juve, l'allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato così a Sky Sport: "Per vincere la paura devi essere sfacciato. Era la partita giusta per rischiare. Sono vittorie importanti contro la Juve, quella di oggi la regaliamo ai nostri tifosi che stanno soffrendo con noi. Il lavoro alla lunga si dice paghi, noi dobbiamo continuare a lavorare e miglioreremo ancora. Ora godiamoci questa vittoria. C'è stata una componente di fortuna, l'espulsione, ma dico bravi a tutti. Hanno dimostrato di avere carattere e sfacciataggine. Se non vai in area di rigore non puoi essere sfacciato, bisogna andarci. Commisso l'abbiamo sentito, era molto contento e io sono felice per lui. Ti chiede della famiglia, dei ragazzi, valori molto importanti. Mi auguro la Fiorentina riesca a creare una famiglia allargata".



VLAHOVIC - "Continuerò a credere in Vlahovic, si allena molto bene, ha determinazione ed è un grande giocatore, ha 20 anni. Se capisce i tempi dello smarcamento può fare tanti gol. Punto di forza? L'entusiasmo, ha voglia di arrivare e costruirsi un futuro importante".



BORJA - "Avevamo tre ammoniti e non volevo restare in 10. Borja ha fatto una gran partita, anche grazie al supporto delle mezzali. Quando ha i tempi è un professore".



JUVE DI PIRLO - "A Pirlo ho fatto grandi complimenti, la squadra lo sta seguendo e ha dato una filosofia importante in soli due mesi. Deve solo lavorare e continuare così. Lotteranno su tutti i fronti".