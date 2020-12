Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, a Sky Sport ha parlato così dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Non c'è un calcio moderno o vecchio, bisogna sempre guardare a cosa viene fatto in campo. Oggi paradossalmente sul 3-0 ci siamo liberati dai fantasmi e abbiamo cominciato a pressare l'avversario. La cosa che mi fa più rabbia è che abbiamo preso gol al 44' perdendo tre contrasti al limiti dell'area. Non è una vergogna difendersi, ma dobbiamo farlo con attenzione. E non solo in due o tre. Oggi però ho visto una squadra che sul 3-0 si è liberata di tutte le paure non pensando al fatto che potesse finire 5 o 6 a 0. Non dimentichiamoci che questa squadra sta cercando di uscire da una situazione molto difficile".



ZONA SALVEZZA - "Siamo anche a 4 punti dalla zona in cui dovremmo stare. I valori dovrebbero uscire, però dobbiamo crescere sotto il punto di vista dell'aggressività. Pulgar è un giocatore che sa accorciare, oggi a fine primo tempo ha avuto un problema. Non vergogniamoci, bisogna essere chiari: pensiamo alla prossima partita ma deve essere completamente diversa. Bisogna riconquistare palla con grande aggressività. Altrimenti non si va da nessuna parte".



RIBERY - "Non succede niente di particolare, se non forse che soffre un po' l'assenza del pubblico. Oggi però è entrato bene, in queste settimane ha avuto qualche problema fisico ma si riprenderà".