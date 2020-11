Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Udinese:



“Parlare di calcio oggi è fuori luogo. La notizia di Maradona l’abbiamo avuta a partita in corso, non l’ho ancora realizzata. Lui è stato capace di far sognare i bambini, uno dei più grandi di sempre. Ha sempre pensato prima alla squadra e poi a sé stesso. Non c’è nessuno che parli male di lui, anche chi ha giocato contro di lui. Montiel? Siamo molto felici per lui, ma non credo che si possa parlare di altro se non Maradona”.