Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Crotone:



PARTITA- “Una partita dove per 70’ siamo stati padroni del campo, pressando bene e giocando nelle zone di campo dove abbiamo qualità. Abbiamo tenuto bene le distanze. Poi abbiamo preso il gol, ci siamo abbassato di 20 metri, pur avendo almeno 3 situazioni per chiudere la partita. Dobbiamo avere la cattiveria per chiudere le gare”



REAZIONE- “Ero convinto che avremmo risposto con carattere, diventa semplice dire che va tutto bene, ma ancora dobbiamo riconfermare con ancora più sicurezza quello fatto stasera. La squadra è stata molto equilibrata”.



VITTORIA- “Non guardo i punti, guardo la classifica. Non sono ancora tranquillo, dobbiamo far vedere stasera tutte le partite. Sul gol abbiamo sbagliato, perché poi le partite cambiano e si perde tranquillità. Possiamo difendere pressando”.



CALO- “Ci siamo abbassati di 20 metri, volevamo portare a casa il risultato e ci siamo riusciti. Lo possiamo fare, ma dobbiamo farlo più avanti”



AMRABAT- “La generosità porta a lasciare zone di campo, ma stasera ci ha dato equilibrio e pressione in mezzo al campo. Quando gioca a due tocchi, possiamo stare anche senza regista”.



VLAHOVIC- “Dusan non si deve mai accontentare, ha grandi qualità, non deve dimostrarle. Deve migliorare in area di rigore”.