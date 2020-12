Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in sala stampa dopo il pareggio contro il Verona:



PASSO INDIETRO- “Assolutamente no, abbiamo avuto un rigore molto molto discutibile contro nei primi minuti e abbiamo avuto una forte reazione. Abbiamo trovato contro una squadra forte, ma c’è grande rammarico perché avremmo voluto vincere, anche per i nostri tifosi che ci sono stati vicini, ma tutti insieme ce la possiamo fare”.



VITTORIA- “Mi pesa non aver vinto dopo 6 partite, ma non ho paura perché la squadra non è quella di qualche settimana fa che sembrava completamente persa. Dobbiamo rimare concentrati, quando ci saranno le vittorie, tornerà anche la qualità”.



SECONDO TEMPO- “C’è mancato un pizzico di fortuna su qualche situazione, che alcune volte può fare la differenza. Siamo arrivati molte volte in area di rigore, dobbiamo continuare a credere nella squadra e nel lavoro che stiamo facendo”.