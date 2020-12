La Fiorentina è chiamata ad una sfida molto complicata oggi contro il Genoa, per quello che potrebbe essere già uno scontro salvezza. Cesare Prandelli, che sta lavorando con la squadra per rimetterla sulla giusta strada, è pronto a confermare il 4-3-3. Dragowski in porta, mentre la linea a quattro sarà composta da Caceres, Pezzella, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo non ci sarà Pulgar, con un ballottaggio aperto tra Duncan e Borja Valero per sostituirlo, con Amrabat e Castrovilli a chiudere il reparto. Davanti spazio al tridente Callejon, Vlahovic e Ribery.