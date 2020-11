Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese in Coppa Italia, ha parlato dei senatori: "Nel momento della difficoltà in qualsiasi ambito lavorativo, viene fuori l'uomo e poi il calciatore. Posso avere calciatori bravi, ma se ho uomini veri che sentono ciò che fanno, sbagliamo qualcosa ma non sbaglieremo l'atteggiamento. Se avessimo 5-6 Pezzella non saremmo nella situazione che stiamo vivendo".