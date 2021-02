L'obiettivo era di riportarla nei piani alti della classifica o quanto meno raggiungere la salvezza con netto anticipo, ma così non è stato. Dal ritorno di Cesare Prandelli, subentrato a Giuseppe Iachini all'ottava giornata, la Fiorentina ha raccolto solo tre vittorie in 14 partite. E se la fine del campionato è ancora lontana, già si parla del futuro dell'ex ct della Nazionale italiana. I betting analyst infatti hanno aperto una scommessa sull'esonero o dimissioni di Prandelli. Un eventuale addio entro la fine della stagione è ritenuto piuttosto probabile e offerto a 3 volte la posta. Le prossime sfide con Sampdoria, Spezia e Udinese saranno decisive per la salvezza viola. Il destino dunque è nelle mani della squadra gigliata.