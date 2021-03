Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in sala stampa:



“Direi che abbiamo fatto vedere sul campo la risposta. Questa è la terza partita che perdiamo immeritatamente. Voglio rivedere domenica la stessa voglia e la stessa grinta. Dispiace perdere gol negli ultimi minuti, perché diventa complicato. Dobbiamo scacciare tutti i pensieri negativi, e pensare a domenica che sarà uno scontro diretto. Arbitro? In certe situazioni l’abbiamo valutata in maniera diversa, ma non parlo di arbitri. Va accettato. Ritiro? Ci siamo già stati, ma non è la soluzione. Questi ragazzi stanno lavorando tanto. Abbiamo dimostrato di poter fare partite con determinazione, al di la del risultato dobbiamo essere sicuri di poter ripetere certe prestazioni. Astori? I ragazzi e la città hanno uno straordinario ricordo di Davide. Io l’ho conosciuto bene, per me Davide è un grande uomo, leader silenzioso. Manca a questa città che ha dimostrato di non dimenticare”.