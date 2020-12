Al termine del pareggio contro il Genoa, Cesare Prandelli ha parlato a Sky: "Il vento deve cambiare, nel secondo tempo è stata un'altra Fiorentina, mi è piaciuta. Nel primo tempo siamo stati lenti, ma equilibrati. Non abbiamo mai avuto preoccupazioni, ci prendiamo questo punto che fa morale, è come una vittoria per come stiamo lavorando. Ci vuole tempo, ma stasera qualcosa abbiamo visto. La cosa importante è che abbiamo cercato di fare certe cose, di giocare".



SU RIBERY - "Sta lavorando bene, deve lavorare meglio sui tempi, i tagli e un gioco corale. E' abituato a determinare da solo, lo fa spesso, ma lo raddoppiano sempre".



SULLA CLASSIFICA - "Mentalmente pesa parecchio. Quando parti con aspettative alte e ti trovi in quelle zone devi essere capace e umile a tornare con i piedi per terra. Tutte le squadre sono organizzate, se non hai precise idee di gioco diventa tutto complicato".



SU AMRABAT - "Ha potenzialità fisiche straordinarie, ma deve imparare a giocare più velocità, a due tocchi".



SUL PROBLEMA GOL - "Stasera Vlahovic è stato estremamente sfortunato. In un'occasione si è trovato sulla traiettoria Bonaventura. Dobbiamo lavorare, ma quanto ad atteggiamento e attaccamento abbiamo dimostrato di essere la Fiorentina".