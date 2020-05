La Fiorentina si candida a un ruolo da protagonista nelle trattative che verranno. L’asse con la Roma – si legge sulle pagine sportive de La Nazione – sembra davvero la più calda. Così ai tre nomi in girandola (Biraghi verso la Capitale, Florenzi e Spinazzola in direzione Firenze) potrebbe aggiungersi davvero l’ipotesi Kluivert. L’idea stuzzica il club viola che a sua volta però non vuole fare concessioni di alcun tipo relative a Vlahovic, accostato proprio ai giallorossi nei mesi scorsi