Fiorentina, prende corpo l'ipotesi di uno scambio di attaccanti con la Salernitana

Sono ore calde in casa Fiorentina per quello che riguarda il calciomercato. Secondo quanto raccontano i colleghi di Sky, la Fiorentina sta cercando un attaccante e ha messo di nuovo gli occhi su Boualye Dia, che ha rotto con la piazza salernitana. Per questo motivo, le due società starebbero parlando della possibilità di uno scambio di prestiti fra il senegalese e Mbala Nzola. Solo un'ipotesi, ma i due club ne stanno discutendo.