Spunta un nome nuovo dal mercato nord europeo per la Fiorentina : è quello di Jacob Bruun Larsen, danese di 20 anni di proprietà del Borussia Dortmund. Non sarà facile strapparlo ai tedeschi, di questo i viola ne sono consapevoli. Servirà un investimento di alto livello per uno dei migliori giovani del panorama europeo. Cosi scrive il Corriere dello Sport