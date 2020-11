Sono ore di riflessione in casa Fiorentina sul futuro della panchina attualmente occupata da Beppe Iachini. La prossima partita contro il Parma rischia di essere l'ultima in ogni caso per il tecnico marchigiano e, insieme alle complicate candidature di Spalletti e Sarri e quelle più "comode" di Montella e Aquilani, per La Nazione sta prendendo forza quella di Cesare Prandelli.