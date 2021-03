La Nazione sottolinea come la Fiorentina viva ormai molto alla giornata e che, di certo, la proprietà non si aspettava di trovarsi impelagata in una situazione di classifica simile. La gravità delle circostanze non sfugge e dopo settimane ondivaghe anche negli atteggiamenti e nei messaggi fatti filtrare all'esterno - si legge - il club ha scelto la via della comprensione nei confronti della squadra. In pratica, lasciamo da parte le polemiche e restiamo tutti uniti per pensare alla salvezza.