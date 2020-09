Il Verona cerca una attaccante per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Ivan Juric. Dopo l’arrivo Favilli, già in gol ieri, gli scaligeri, secondo Tuttosport puntano la punta classe 2000 Dusan Vlahovic della Fiorentina.



Il talento viola dopo le 30 partite e i 6 gol della scorsa stagione non ha trovato molto spazio nell’inizio di questa serie A, partendo dalla panchina anche contro l’Inter. Il serbo potrebbe dunque trovare maggiore spazio in gialloblù e mostrare al meglio tutte le sue qualità