Fra i tanti profili che la Fiorentina sta seguendo per il mercato di gennaio c'è anche quello relativo all'esterno offensivo. Secondo il Corriere dello Sport, il nome maggiormente in auge per ricoprire quella casella è quello di Armand Laurienté, di proprietà del Sassuolo. I viola lo seguono dai tempi del Lorient e dalla parti di Bagno a Ripoli piace parecchio. C'è però un ostacolo non indifferente per l'eventuale decollo della trattativa: il costo del cartellino. Laurienté viene infatti valutato circa 20 milioni di euro.